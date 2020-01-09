Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada ara karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada ara karar - Son Dakika

Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada ara karar

14 dakika önce

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada ara karar, System.String[]

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılarak, İstanbul'a gelmesi ve saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında iddianame hazırlanan 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Alper Karabulut ve Zafer Çay ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Rüştü Karakaya duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlandı.

Sanıkların gizli tanık Aksiyon'un beyanlarının ardından söz alan sanık avukatları tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rüştü Karakaya, Zafer Çay, Ali Sami Yıldırım ve Alper Karabulut'un suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık Rüştü Karakaya'nın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dosyası ile sanık Alper Karabulut'un Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasının, bu davayla birleştirilerek mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Adil Öksüz hakkında yapılan soruşturma da Öksüz'ün kullandığı hatların 15 Temmuz 2016 ile 15 Ağustos 2016 tarihleri arasındaki HTS kayıtlarının bir örneğinin gönderilmesi istedi.

Mahkeme, firari sanık Cihat Yıldız hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

(İHA)

Firari Adil Öksüz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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