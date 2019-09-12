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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kilit isimlerinden, firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kilit isimlerinden, firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının dava dosyasına giren belgeleri okumasının ardından dosya, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına verildi.

Savcının, 18 Ekim'de görülecek celsede mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Firari Adil Öksüz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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