Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında "ankesör"den dava açıldı - Son Dakika

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında "ankesör"den dava açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara'da görülen davada yargılandığı sırada örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığının tespit edilmesinin...

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara'da görülen davada yargılandığı sırada örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığının tespit edilmesinin ardından tutuklanan astsubay İlyas Kaytancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı tespit edilen astsubay İlyas Kaytancı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kamuya ac¸ık ve birbirinden bagˆımsız market/bu¨fe/kırtasiye/lokanta benzeri çeşitli is¸letmelerdeki u¨cret kars¸ılıgˆı kullanılan sabit hat ve ankeso¨rlu¨ hatlarla ilgili yapılan çalışmalara ayrıntılı olarak yer verildi.

Çalışma sonucunda sanık Kaytancı'nın ardışık aranma kaydının bulunduğu belirtilen iddianamede, sanıkla ilgili yapılan adli sorus¸turma kapsamında gözaltına alınarak, 23 Eylül 2019 tarihinde tutuklandıgˆı hatırlatıldı.

"Operasyonel hat" ile örgütün tepe yöneticileriyle irtibat

İddianamede sanığın kullandığı cep telefonu hattının, 6 sabit hattan muhtelif tarihlerde 2'si ardıs¸ık olmak kaydıyla toplamda 25 defa arandıgˆı, sanıktan o¨nce ve sonra ardıs¸ık s¸ekilde aranan kis¸ilerin FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨nden is¸lem kaydı bulunan asker veya sivil s¸ahıs olduklarının belirlendiği anlatılarak, "Aramaların go¨rev yaptıgˆı yerle uyumlu oldugˆu, bu nedenle de yapılan aramaların o¨rgu¨tsel talimat ve aramalar kapsamında kaldıgˆı, bu suretle de s¸u¨phelinin o¨rgu¨tu¨n mahrem yapılanmasıyla irtibat halinde bulunmak suretiyle u¨zerine atılı suc¸u is¸ledigˆi anlas¸ılmıs¸tır." denildi.

Sanığın FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ mahrem imamı oldugˆu tespit edilen Eyu¨p Altun isimli s¸ahısla irtibatının bulundugˆu, sanığın mahrem imamla "05316...." numaralı "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hattını kullanarak irtibat sagˆladıgˆı vurgulanan iddianamede, yine aynı GSM hattı ile o¨rgu¨tu¨n tepe yo¨neticileriyle irtibatlı bulunan kis¸ilerle iletis¸im kuruldugˆu kaydedildi.

Sanığın alınan ilk ifadesinde o¨rgu¨t yapısından hic¸ bahsetmedigˆi, kendi istegˆiyle alınan ikinci ifadesinde ise u¨stu¨ o¨rtu¨lu¨ s¸ekilde bir o¨rgu¨t imamından ve bu imamın kendisine verdigˆi bir GSM hattı ve telefondan bahsettigˆi anlatılan iddianamede, sanık tarafından da beyan edildigˆi u¨zere o¨rgu¨tsel go¨ru¨s¸me yapılmak ic¸in kendisine verilen hatla aile ve o¨rgu¨t imamı dıs¸ında kimseyle go¨ru¨s¸me yapmadıgˆını belirttigˆi, fakat yapılan inceleme sonucunda FETO¨/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile irtibat ve iltisaklı kis¸ilerle go¨ru¨s¸tüğünün belirlendiği kaydedildi.

Sanığın alınan savunmasında, u¨zerine atılı suc¸la ilgili olarak her ne kadar kısmen beyanlarda bulundugˆu ancak sanığın bu yo¨ndeki beyanlarının hakkındaki tu¨m iddiaları kars¸ılar bic¸imde olmadıgˆı, bu yo¨ndeki savunmaların kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yo¨nelik beyanlar oldugˆu, bu nedenle de savunmasının etkin pis¸manlık hu¨ku¨mleri kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilen iddianamede, toplanan deliller kapsamında sanık Kaytancı'nın "FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yeligˆi" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın geçmişi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık hakkında görülen davanın tutuksuz sanıklarından olan astsubay İlyas Kaytancı "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı tespit edilen İlyas kaytancı gözaltına alınarak, 25 Eylül 2019'da çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Ankara'da görülen dava kapsamında 1 Kasım 2019 tarihinde verilen kararda ise, 24 kişi beraat ederken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına aralarında İlyas Kaytancı'nın da bulunduğu 2 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Firari Adil Öksüz, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında 'ankesör'den dava açıldı - Son Dakika

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