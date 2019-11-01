Son Dakika Haberleri: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar
Son Dakika Güncel Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar

6 saat önce

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar, System.String[]

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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