Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar
6 saat önce
FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
(İHA)
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