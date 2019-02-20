Son Dakika Haberleri: Adil Öksüz'ün Toplantı Yaptığı İddia Edilen Otelle İlgili Dava

Adil Öksüz'ün Toplantı Yaptığı İddia Edilen Otelle İlgili Dava

1 saat önce

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adil Öksüz'ün Toplantı Yaptığı İddia Edilen Otelle İlgili Dava, System.String[]
FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar otel işletmecisi K.E. ve çalışanı Z.E, tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışanı A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık K.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının yalan olduğunu ileri sürdü.

Adil Öksüz'ün Adana'ya geldiğine dair somut bir bilginin olmadığını savunan K.E, "Ben Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Bu tanık beyanları doğru değildir. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Z.E. de otelde örgüt toplantısına tanıklık etmediğini ve FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Sanık O.K. ve A.K. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

Adana, Firari Adil Öksüz, Güncel
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