Son Dakika Haberleri: Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis
Son Dakika 3. Sayfa Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis - Son Dakika

Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, otel işletmecisi Kemal Erşahbaz ve otel çalışanı eşi Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları katıldı.


FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz sanık Kemal Erşahbaz, FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Oteldeki kameraların yönünün Adil Öksüz tarafından değiştirildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu ileri süren Erşahbaz, "Ben Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.


Diğer sanıklar Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi.


Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.


Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Kemal Erşahbaz'ı 7 yıl 6 ay, eşi Zeynep Erşahbaz'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.


Diğer sanıkların beraatlerine karar verildi. - ADANA

Firari Adil Öksüz, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]