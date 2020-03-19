Adil Pelister: "Ekonomik istikrar kalkanı paketi ile bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Adil Pelister: 'Ekonomik istikrar kalkanı paketi ile bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Adil Pelister: "Ekonomik istikrar kalkanı paketi ile bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyoruz"

6 saat önce

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 100 milyar TL değerinde bir destek paketinin düşünülmesini ve hayata geçirilmesini çok doğru buluyoruz" dedi.

Adil Pelister:

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 100 milyar TL değerinde bir destek paketinin düşünülmesini ve hayata geçirilmesini çok doğru buluyoruz" dedi.


İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.


"100 milyar TL değerinde bir destek paketinin düşünülmesini ve hayata geçirilmesini çok doğru buluyoruz"


Pelister, değerlendirmesinde şunları söyledi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir sağlık sorunu ile karşı karşıyayız. Son dönemde özellikle Avrupa ülkelerini ciddi boyutta etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülkeler bir dizi önlemler alıyor. Ülkemizde de hem sağlığımız hem de ekonomi açısından virüsün etkilerini sınırlandırmak üzere devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız her türlü tedbir ve önlemi alarak riskleri en aza indirmeye çalışıyorlar. Dün Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 100 milyar TL değerinde bir destek paketinin düşünülmesini ve hayata geçirilmesini çok doğru buluyoruz."


Bankaların ödemeleri 3 ay ötelemesi konusuna değinen Pelister, "Özellikle nakit akışı bozularak kredi geri ödemesinde sorun yaşayacak firmalarımıza bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleme desteği verilmesi ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması ihracatçı firmalarımızı mali açıdan rahatlatarak, kredibilitesi ve sicilinin bozulmasını önleyecektir. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi, kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması ve iş gücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla asgari ücret desteğine devam edilmesi firmalarımızın mali gücünü destekleyecek ve nakit ihtiyacını karşılayacak çok önemli tedbirler. Bunların yanı sıra söz konusu pakette adı geçen sektörlere hammadde, yarı mamul ve ürün üreterek direkt ya da dolaylı olarak dokunan kimya sektörüne de SGK, KDV ve muhtasar ödemeleri konusunda erteleme imkanı sağlanmasını bekliyoruz. Reeskont kredilerinin yanı sıra Eximbank kredilerine de kolaylık sağlanması ihracatçılarımız açısından büyük önem taşıyor. İşletmelere daha kolay ve artan miktarlarda kredi verebilmeleri için bankalara tanınan likidite kolaylıklarının aynı hızla sanayicilere yönelik fiili krediye dönüştürülmesi de çok önemli." şeklinde konuştu.


Merkez Bankasının faiz indirimini olumlu karşılayan Pelister, "Bununla birlikte Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e indirme kararı alması ve tedbir paketi açıklaması bu süreçte iş dünyamız ve ihracatçılarımız adına memnuniyet verici bir gelişme oldu. Özellikle reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmalarımızın nakit akışının desteklenmesine yönelik tedbir alındı ve zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimle, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin önü açıldı. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak da koronavirüs salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını belirtmişti. Bu kapsamda yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı açıklandı." diye konuştu.


Pelister, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya ekonomisinin durağan konuma geçtiği ve küresel resesyona öngörülerinin olduğu olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu açıdan baktığımızda, insan sağlığı daima birinci önceliğimiz olmakla birlikte hedefimiz işletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve süreci en az etki ile atlatmak. İKMİB olarak ihracatçı firmalarımızın bu süreçte yaşadığı finansal sıkıntıları çözmek ve koronavirüsün etkisini minimize etmek için büyük bir özen ve çaba gösteriyoruz ve ilgili bakanlıklarımız, STK'larımız ile birlikte düzenli olarak istişarelerde bulunuyor, beklenti ve önerilerimizi dile getiriyoruz. Bu kapsamda atılan her adımı yakından takip ediyoruz. Etil alkolde olduğu gibi çözüm odaklı hareket ediyoruz. Bu süreçte kimya sektörü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Alınan kararların uygulanması ile hem koronavirüsün hem de ekonominin kırılganlığının üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımıza ve kurumlarımıza biz ihracatçılara ve iş dünyasına sağladıkları destekler için teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:19 Kaynak: İHA

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