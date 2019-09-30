Adil Pelister:

Pelister, açıklamasında şunları kaydetti;

"Ekonomide güçlü bir Türkiye'yi hedefleyen ve dünya ekonomisinde bir üst lige çıkmamızı sağlayacak Yeni Ekonomi Programı'nı, ihracatçının da rotasını çizecek önemli bir yol haritası olarak görüyoruz. Özellikle, dış ticarette sağlanan yapısal değişim ve dönüşüm hamlesinin içinde, kimya sektörü stratejik bir öneme sahip. Bu değişimde, petrokimya gibi ithal ara mallarının yoğun olduğu alanlardaki hammaddelerin Türkiye'de üretilmesi, kimya ihracatçısı için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, 11. Kalkınma Planı'nda da öncelikli sektörler arasında yer alan kimya sektörünün, ihracattaki yükselişinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek katma değerli ürünlere geçiş stratejisi ile birlikte sanayici ve dolayısıyla ihracatçımızın önünde büyük bir dönüşüm vizyonu bulunuyor. Kimya ihracatçısının öncelikli beklentisi de finansman maliyetlerinin azaltılması, kredi faizlerinin düşmesi ve sektörlere özel teşviklerin devreye girmesi. Görüyoruz ki; yeni YEP kapsamındaki finans reformları da kimya ihracatçısına güç katacak. Önümüzdeki dönemde, kimya ihracatçıları olarak katma değeri yüksek yeni ürünlerle, ülke ekonomimizin yükselişinde üzerimize düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz. Büyümeye ve üretmeye odaklanarak, var gücümüzle değişimin öncü sektörlerinden biri olmaya devam edeceğiz."