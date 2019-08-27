Adil rami, can bartu tesisleri'ni gezdi
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, resmi imzaların atılmasının ardından Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:27 Kaynak: DHA
'nin yeni transferi Adil Rami, resmi imzaların atılmasının ardından Can Bartu Tesisleri
'ni gezdi.
İdari Menajer Volkan Ballı
'nın eşlik ettiği Fransız savunma oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal
ve teknik heyetle tanışmasının ardından sarı-lacivertli oyuncuların kaldığı odaları, kondisyon salonu ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.
Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret ortaya çıktı Fenerbahçe, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor!