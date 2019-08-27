Son Dakika Haberleri: Adil rami, can bartu tesisleri'ni gezdi
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Adil rami, can bartu tesisleri'ni gezdi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, resmi imzaların atılmasının ardından Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Adil rami, can bartu tesisleri'ni gezdi, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, resmi imzaların atılmasının ardından Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
İdari Menajer Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Fransız savunma oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetle tanışmasının ardından sarı-lacivertli oyuncuların kaldığı odaları, kondisyon salonu ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.


Can Bartu Tesisleri, Volkan Ballı, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:27 Kaynak: DHA
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