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Adil Rami'den Ersun Yanal açıklaması!
6 saat önce
Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'nin yolunu tutan Adil Rami, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'nin yolunu tutan Adil Rami, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ayrılık kararınına saygı gösteren Ali Koç'a teşekkür eden Rami, "Fenerbahçe'ye oynamak ve oranın en iyisi olmak için gittim. Ancak iki ayda bir oynayarak bunu başaramazsınız. Neden böyle oldu anlayamıyorum. Az süre almam futbolum veya sakatlıklarımla ilgili değildi. Ersun Yanal ve teknik heyet ile hiçbir problemim olmadı. Ayrılık kararıma saygı gösteren Ali Koç'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:31
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