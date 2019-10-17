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Son Dakika Spor Adil Rami'den sert sözler: Ağzınızı...

Adil Rami'den sert sözler: Ağzınızı...

1 saat önce

33 yaşındaki savunmacının hakkındaki eleştirilere verdiği yanıt ise çok sert oldu.

Adil Rami'den sert sözler: Ağzınızı..., System.String[]

33 yaşındaki savunmacının hakkındaki eleştirilere verdiği yanıt ise çok sert oldu. Instagram hesabından bir video yayınlayan yıldız isim şu ifadeleri kullandı:


"Herkese merhaba... Bugün Fransız medyasında Instagram profil fotoğrafımla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşmak için ufak bir video hazırladım. Size çok açıkça şunu söylemek istiyorum ki beni bırakın, peşimi bırakın. Beni gerçekten yoruyorsunuz. Bu yaptığınız çılgınlık.


Söz konusu fotoğraf, iki aydan daha uzun bir süre önce çekildi. Yani Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığım zaman... Ben de bunu bir buçuk ay evvel profil fotoğrafı yaptım. Tamam mı? Dolayısıyla artık yayınladığım bu fotoğraf üzerine artık bir şey yapamam. Nokta. Yapılanlar, beni gerçekten yoruyor.


Her zaman güler yüzlü ve kibar olmaya çalışıyorum. Ancak bu yaptığınız komik değil. Lütfen medya... Ağzınızı açmadan önce dikkatli olun. Bir şeyleri satmak istiyorsanız kaynaklarınızdan emin olun. Tamam mı? Lütfen beni biraz unutun. Bu, çok iyi olur. Haydi, sizi öpüyorum. Görüşürüz."



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Salut les potos ! Enfin, sauf si maintenant c'est aussi interdit de dire « Salut »… À tous ceux qui ont le jugement encore plus facile que la vérité, permettez-moi cette vidéo, photo ... Allez, salut ! #honteux @lequipe et cie ...


Adil Rami (@adilrami)'in paylaştığı bir gönderi ()


Instagram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:57 
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