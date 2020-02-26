Adil Rami F.Bahçe'den ayrılık sebebini açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Adil Rami F.Bahçe'den ayrılık sebebini açıkladı! - Son Dakika Spor

Adil Rami F.Bahçe'den ayrılık sebebini açıkladı!

6 saat önce

Fransız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılma sebebinin para olmadığını ve sadece oynamak istediği için ayrıldığını söyleyerek oynamadan para alma fikrinin kendisine yanlış geldiği için sözleşmesini feshettiğini söyledi.

Adil Rami F.Bahçe'den ayrılık sebebini açıkladı!, System.String[]

Fransız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılma sebebinin para olmadığını ve sadece oynamak istediği için ayrıldığını söyleyerek oynamadan para alma fikrinin kendisine yanlış geldiği için sözleşmesini feshettiğini söyledi.


34 yaşındaki Adil Rami'nin açıklamaları şu şekilde:


"Fenerbahçe'den ayrılmayı kafama koyduktan sonra birkaç seçeneğim oldu. İlki Türkiye'de kalıp Fenerbahçe için oynamaktı. Fenerbahçe büyük bir kulüp ama kendimi orada garip hissettim. Bu seçeneği çabuk reddettim. Üç ay boyunca daha orada kalacaktım ve ben para almaya devam edecektim. Bu bana uygun bir şey değil. Benim asıl tutkum futbol oynamak. Parayı asla önemsemedim. Harika bir kariyerim ve ispat edeceğim hiç bir şeyim yok. Ben meydan okumayı seviyorum."


"PASAPORTUMU ALIP EVDEN ÇIKTIM"


" Rusya'da gidebileceğim bir kulüp daha vardı ama menajerim bana şunu söyledi; 'Bak, Soçi yeni bir kulüp. Orası gerçekten hoşuna gidecek. Orayı beğeneceksin ve farklı bir mantaliteleri olduğunu göreceksin. İnan bana orada mutlu olacaksın.' Beni bu şekilde ikna etti."


"Rusya'da transferin son gününde kararımı verdim. Evdeydim ve Rusya'da bir menajerle konuşuyordum. Geçmişimi umursamadığımı, sadece oynamak istediğimi söylüyordum. Bana buradan bahsetti. Transfer döneminin kapanacağını ve Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağımı sordu. Oynamak istediğimi söyledim ve hemen bir çanta hazırladım, pasaportumu aldım, vize almak için konsolosluğa gittim. İçimde bunun kaderim olduğunu hissettim."


Fenerbahçe, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:03 
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