Adil Rami Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami Sarı-Lacivertli kulüpten dünyaları istedi.



34 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllığı 2.3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti.



Bu istek karşısında Fenerbahçeli kurmaylar geri adım attı.



Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık en fazla 1.5 milyon Euro verebileceği ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı ifade edildi.



