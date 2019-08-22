Adil Rami Fenerbahçe'den dünyaları istedi
13 dakika önce
Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami Sarı-Lacivertli kulüpten dünyaları istedi.
Marsilya ile olan sözleşmesini fesheden ve bir anda Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami Sarı-Lacivertli kulüpten dünyaları istedi.
34 yaşındaki stoper Fenerbahçe'den yıllığı 2.3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme talep etti.
Bu istek karşısında Fenerbahçeli kurmaylar geri adım attı.
Fenerbahçe'nin Rami'ye yıllık en fazla 1.5 milyon Euro verebileceği ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:37
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