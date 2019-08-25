Son Dakika Haberleri: Adil rami fenerbahçe için geliyor
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Adil rami fenerbahçe için geliyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır."


- İstanbul
Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:14 Kaynak: DHA
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