Adil rami fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır."



- İstanbul