Son Dakika Haberleri: Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
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Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

1 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yapacağı Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yapacağı Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.

Adil Rami, yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacak.

Fenerbahçe, İstanbul, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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