Son Dakika Haberleri: Adil rami, fenerbahçe için istanbul'da
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Adil rami, fenerbahçe için istanbul'da

1 saat önce

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.

Adil rami, fenerbahçe için istanbul'da, System.String[]

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami'yi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fransız stoper, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sözleşme imzalarsam daha da mutlu olacağım" dedi.
Adil Rami'nin yarın sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre Sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adil Rami'nin havalimanında görüntüleri
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Fenerbahçe, İstanbul, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:14 Kaynak: DHA
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