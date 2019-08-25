Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarlara övgülerde bulunan Rami, "Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" dedi.



Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlayacağını duyurduğu Fransız defans oyuncusu Adil Rami İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'nın Fransa'nın Marsilya kentinden kalkan uçağıyla saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rami, burada basın mensupları tarafından görüntülendi. Pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yapan 33 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum, bu takımı seviyorum. Bu takımda çok fazla karakter var. Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" ifadelerine yer verdi ve daha sonra havalimanından ayrıldı.



Sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması durumunda Adil Rami'nin, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL