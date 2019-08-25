Son Dakika Haberleri: Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da
Son Dakika Spor Haber

Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da

48 dakika önce

- Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da Fransız futbolcu Adil Rami: "Fenerbahçe taraftarları çok çılgın"İSTANBUL - Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

- Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da

Fransız futbolcu Adil Rami:

"Fenerbahçe taraftarları çok çılgın"

İSTANBUL - Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarlara övgülerde bulunan Rami, "Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlayacağını duyurduğu Fransız defans oyuncusu Adil Rami İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'nın Fransa'nın Marsilya kentinden kalkan uçağıyla saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rami, burada basın mensupları tarafından görüntülendi. Pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yapan 33 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum, bu takımı seviyorum. Bu takımda çok fazla karakter var. Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" ifadelerine yer verdi ve daha sonra havalimanından ayrıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması durumunda Adil Rami'nin, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı
Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması! Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Futbolu bırakan Wesley Sneijder'in son hali herkesi şaşırttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]