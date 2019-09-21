Son Dakika Haberleri: Adil Rami ilk kez 11'de
Son Dakika Güncel Haber

Adil Rami ilk kez 11'de

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.

Adil Rami ilk kez 11'de, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi 11 bin liralık yeni iPhone'a herkesten önce sahip olmanın bedeli: 17 bin TL Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 21:28:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adil Rami ilk kez 11'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]