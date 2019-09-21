Adil Rami ilk kez 11'de
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.
Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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