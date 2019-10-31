Adil Rami'nin kasığında yırtık
7 saat önce
Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Rami'nin, kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Adil Rami'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.
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