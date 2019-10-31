Son Dakika Haberleri: Adil Rami'nin kasığında yırtık
Son Dakika Spor Adil Rami'nin kasığında yırtık

Adil Rami'nin kasığında yırtık

7 saat önce

Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.

Adil Rami'nin kasığında yırtık, System.String[]

Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Rami'nin, kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Adil Rami'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

Tarsus İdmanyurdu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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