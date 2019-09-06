Adil Rami: Sahada gaddar bir kostüm giyiyorum

Dün FBTV'ye konuşan Fransız savunmacı, sarı lacivertli taraftarların yarattığı ambiyanstan çok etkilendiğini söyledi. Rami, kendisini de şöyle anlattı: "Ben doğallıktan yanayım. Bu eğlenceli kişiliğin de takıma pozitiflik vereceğini düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde daha farklı bir insan olabiliyorum. Bir nevi başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar, daha defansif kimliğimi ortaya çıkaran bir kostüm giyiyorum ve sahada bu şekilde devam etmeye çalışıyorum."



Rekabet ileri götürür



Fenerbahçe'de çok iyi bir ortam olduğunu belirten Rami, "Maç oynamayı özlemiş bir durumdayım. Trabzonspor maçında oynayamadım çünkü idman halindeydim. Ben de takımımla beraber sahada savaşmak adına sabırsızlanıyorum" dedi. Rekabetin takımı ileriye götüreceğini kaydeden Rami, Gustavo ile yeniden buluşmaktan dolayı da memnu olduğunu belirtip, "Daha önce de beraber oynamıştık. Şu an beraber savaş vereceğimiz için gayet mutluyum. Nabil'le de iyi bir ilişkimiz var" dedi. Rami, Fenerbahçe ile çok fazla maç kazanmak ve şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek sözlerini tamamladı.