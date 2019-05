Adil Sani Konukoğlu'ndan SANKO öğrencilerine uyarı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SANKO Okulları Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu , 12'inci sınıf öğrencilerine önerilerde bulundu.Konukoğlu, "Ne yaparsanız yapın, hangi mesleği seçerseniz seçin, o meslekle yapay zeka teknolojisini nasıl birleştireceğinizi bilin" dedi.SANKO Okullarında, 12'inci sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Konukoğlu, her yıl lise son sınıf öğrencileriyle düzenlediği toplantı konusundan farklı olarak yapay zekanın çok önemli olduğunu belirterek, çarpıcı örnekler verdi.Konukoğlu, öğrencilere hangi mesleği seçtiklerinin bir öneminin olmadığını beş veya on sene sonra yapay zekanın meslekleri ele geçirebileceğine vurgu yaparak, "Bizler mesleksiz kalabiliriz. Ülke olarak daha ileriye gitmek istiyorsak yapay zekayı kullanmayı da ve hükmetmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.2000 yılı ve sonrasında doğan nüfusun yapay zekayı kullanma ve hükmetme işini çok iyi bir şekilde yapacağına inandığını kaydeden Konukoğlu, "Biz büyükler ancak sizlere insan olmanın faziletlerini aktararak yolunuza ışık tutabiliriz. Fırsat bulduğunuz her dakikayı yapay zekayı öğrenmek için araştırma yaparak değerlendirin ve bol bol okuyun" ifadelerine yer verdi.Konukoğlu, "Zaman zaman hepimiz farklı dilleri konuşabiliriz, farklı renklerde olabiliriz ve farklı inançlarımız da olabilir ama hepimizin ortak olduğu payda bu vatan ve bu bayraktır" diyerek gençleri bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Liseler Müdürü Uğur Topuz Müdür Yardımcısı Hasan Gökhan Aslan 'ın da katıldığı söyleşide, öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Konukoğlu, öğrencilere Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı olan Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavlarında başarı diledi. - GAZİANTEP