Adilcevaz'a spor kompleksi kazandırılıyor - Son Dakika

Adilcevaz Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçeye spor kompleksi kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, çalışmaları inceleyerek proje hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Burak Turan'dan bilgi aldı.

Kaymakam Çil, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla sportif bir ilçe olacaklarını belirterek tesislerin ilçeye ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ilçeye gençlerin sporla meşgul olacakları ve boş zamanlarında güzel aktiviteler yapabilecekleri bir kompleks oluşturduklarını ifade etti.