Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy, TUTAP temsilcisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy, TUTAP temsilcisi oldu - Son Dakika

Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy, TUTAP temsilcisi oldu

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Adilcevaz temsilcisi oldu.

Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy, TUTAP temsilcisi oldu, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Adilcevaz temsilcisi oldu.

Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çok sayıda tarihi ve doğal güzellik bulunduğunu, bunların tanıtılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin turizm açından çok elverişli bir yer olduğunu ifade eden Gürsoy, "Turizm için alt yapımızı tamamlayarak buraları dünya turizmine kazandırabiliriz. Van Gölü havzası yerli turizmin gözdesi zaten ve İnşallah daha güzel bir tanıtımla bunu çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

TUTAP İl Temsilcisi Cengiz Şahin de "Bölgemiz turizm ile kısa sürede çok daha hızlı bir şekilde kalkınabilir. Turizm, aynı zamanda bölgemize yatırım getirir ve istihdam sağlar. Bunu başarabilmek için iyi bir tanıtım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Necati Gürsoy, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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