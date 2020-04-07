Adilcevaz Belediyesi ekipleri, evdekilerin ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkması kısıtlı olan vatandaşların yardımına koşuyor.

Adilcevaz Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adilcevaz Belediyesi Beyaz Masa 153 hattını arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlardan aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik edip aynı zamanda maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor. Öte yandan eczanelerden ilaçlarını alarak, evlerine ulaştırıyor.