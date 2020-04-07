Adilcevaz Belediyesi'nden el dezenfekte istasyonu - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine el dezenfekte istasyonları kurdu.

Adilcevaz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cadde ve sokaklar sık sık dezenfekte edilirken, ilçedeki 3 ayrı noktaya da el dezenfekte istasyonları kuruldu.