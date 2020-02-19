Adilcevaz Belediyesi personel alacaklarını ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adilcevaz Belediyesi personel alacaklarını ödedi - Son Dakika

Adilcevaz Belediyesi personel alacaklarını ödedi

6 saat önce

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, belediye çalışanlarının maaş, tediye ve sosyal haklardan kaynaklanan alacaklarını ödediklerini söyledi.

Adilcevaz Belediyesi personel alacaklarını ödedi, System.String[]

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, belediye çalışanlarının maaş, tediye ve sosyal haklardan kaynaklanan alacaklarını ödediklerini söyledi.

Belediye Proje Koordinasyon Merkezinde personellerle bir araya gelen Gürsoy, çeşitli sebeplerden dolayı uzun zamandır personel maaşlarını ödenmesinde problem yaşadıklarını söyledi.

Dün itibariyle çalışanlarının maaş, tediye ve sosyal haklardan kaynaklanan alacaklarını ödediklerini belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle siz çalışma arkadaşlarımıza hiçbir borcumuz kalmadı. Bundan sonraki süreçte maaş ödemelerinizi düzenli bir şekilde yapacağız. Toplu olarak ödediğimiz alacaklarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Adilcevaz hizmetlerin en güzeline layıktır. Adilcevaz hepimizden önemlidir. Bu sebeple el birliğiyle ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Önümüzde güzel projelerin gerçekleşeceği bir döneme giriyoruz. Bu sebeple hepinizden özverili bir çalışma bekliyorum."

Adilcevaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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