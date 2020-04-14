Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin farklı yerlerine sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.



Dünya ve ülke gündeminde olan korona virüse karşı pek çok alanda önlemlerini arttıran ve insanların ortak yaşam alanlarında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren Adilcevaz Belediyesi, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Halk sağlığının korunması ile ilgili ilçe genelinde tedbirler alan Adilcevaz Belediyesi ekipleri; toplu ulaşım araçları, servis araçları, kamu kurumlarında ve insanların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda dezenfektan çalışmasını sürdürüyor.



Belediye ekipleri, yoğun çalışma mesaisinin yanı sıra doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları da unutmadı. Ekipler, şehrin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama ve yem bıraktı. Adilcevaz Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı duyarlı davranış, vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy, sokak hayvanlarına yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade ederek, "Besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Salgın sebebiyle mama ve su ihtiyaçlarını temin etmek için daha çok hassasiyet gösterelim. Sessiz dostlarımızın sevgi ve merhamete muhtaç olduğunu unutmamalıyız. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Vatandaşlarımızdan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmamalarını rica ediyorum" dedi. - BİTLİS