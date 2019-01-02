Adilcevaz Belediyesinden Buz Sarkıtlarını Temizleme Çalışması

Adilcevaz Belediyesinden buz sarkıtlarını temizleme çalışmasıBİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ev ve iş yerlerinin çatılarında kar kütlerinin erimesi sonucunda saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizledi.

Adilcevaz Belediyesinden buz sarkıtlarını temizleme çalışması



BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ev ve iş yerlerinin çatılarında kar kütlerinin erimesi sonucunda saçaklarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizledi.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerine ait çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, gece yaşanan don olayları sonrasında ev ve iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarına karşı çalışma başlattı. Caddeler üzerinde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla buzları temizledi.

Buz temizlemesi çalışmaları sırasında önlem alan zabıta ekipleri, kaldırımlarda yürüyen vatandaşları buz kütlelerine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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