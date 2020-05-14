Adilcevaz Belediyesinden 'tarımsal sulama kanalı' projesi - Son Dakika

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Adilcevaz Belediyesinden 'tarımsal sulama kanalı' projesi
6 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ilçedeki sulama suyu sorununu çözmek için tarımsal sulama kanalı çalışmalarına başladı.
Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ilçedeki sulama suyu sorununu çözmek için tarımsal sulama kanalı çalışmalarına başladı.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finansman desteği sağlanan Adilcevaz Belediyesinin tarımsal sulama kanalı projesinin çalışmaları başladı. Proje kapsamında ilk etapta Sapantaşı ve Lal çayının sulama suyu sorunları ortadan kaldırılacak. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yapımı devam eden 'tarımsal sulama kanalı' projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürsoy, yapılan çalışmanın seçimden önce sözünü verdikleri projelerden biri olduğunu ve hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "İlçemizdeki sulama suyu sorununu çözmek için seçimden önce sözünü verdiğimiz ve hazırlamış olduğumuz projemizin çalışmalarına başladık. Halkımızın susuz kalmaması için var gücümüzle çaba gösteriyoruz. 4 kilometrelik kapalı sistem boru hattı ile Sapantaşı başta olmak üzere civarındaki yerlerde sulama suyu sorununu ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda bu mevkideki içme suyu isale hattı çalışmalarına da en kısa sürede başlayacağız. Başlattığımız çalışmalar kapsamında Cevizli ve Atatürk mahallelerinin sulama suyu sorununu ortadan kaldırmak için ilçemizdeki Lal Çayı'nın sulama kanallarını yenileyip su alım kanallarının kapasitesini arttıracağız. Daha sonra belirlenen ve sıkıntı yaşanan diğer mahallelerimizde de aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:48 Kaynak: İHA
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