Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Adilcevaz'da 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Adilcevaz'da 11 köy yolu ulaşıma kapandıBİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adilcevaz'da 11 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçede kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilk ve orta dereceli okullar ise bir gün tatil edildi. Adilcevaz Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, belediye ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması için ana yolların yanı sıra ara sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için planlamaları ve gerekli tedbirleri alan Adilcevaz Belediyesi, karın yağmasıyla birlikte ilçe merkezinde don olayına karşı tuzlama çalışmaları da yaptı.
İlçede kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Yerel
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