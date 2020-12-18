Adilcevaz'da 28 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 28 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında tüm okullara temizlik malzemesi ve dezenfektan ürünleri verdiklerini anlatan Beşkardeş, "Okul müdürlerimizin özverili çalışmalarıyla temiz mekanlar oluşturuldu. Bu konuda emek sarf eden okul idarecilerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugün 10 okulumuzun belgeleri geldi ve dağıtımını yaptık. Diğer okullarımızın belgelerini de daha sonra vereceğiz." dedi.