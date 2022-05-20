Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı

20.05.2022 12:29
Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 35 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 35 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kaymakamlık tarafından alınan bisikletlerin teslimi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakamı İsmail Demir, ilçede sporu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

7-14 yaş grubunda 35 öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini ifade eden Demir, "Gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla öğrencilerimizi bisikletle buluşturduk. Bisikletlerin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cemil Günay ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu da katıldı.

YORUMLAR
500
Bisikletine monte ettiği tekerlekli sandalyeyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdi Bisikletine monte ettiği tekerlekli sandalyeyle engelli komşusunun tur hayalini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Kaynak: AA

Adilcevaz, Bisiklet, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:27:33. #1.12#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da 35 öğrenciye bisiklet dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement