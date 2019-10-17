Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
Son Dakika Güncel Adilcevaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Adilcevaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Karşıyaka Köyü Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Adilcevaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Karşıyaka Köyü Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Fuarı ziyaret eden Kaymakam Tunahan Çil, projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okul müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Adilcevaz, Karşıyaka, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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