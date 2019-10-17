Adilcevaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
1 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Karşıyaka Köyü Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Karşıyaka Köyü Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.
Fuarı ziyaret eden Kaymakam Tunahan Çil, projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okul müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
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