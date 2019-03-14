Adilcevaz'da 'Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonu' Açıldı
1 saat önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonu' törenle açıldı.
Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesinde 'Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonu' törenle açıldı.
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tesislerin açılış törenine AK Parti
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler
, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman
, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy
, AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt
, bazı sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in diğer ilçeleri gibi Adilcevaz'a da daha önceden yapılmamış sağlık yatırımları yaptıklarını söyledi. Kiler, Adilcevaz için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, bu gibi yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Kiler, sağlık tesislerin Adilcevaz'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Yapılan konuşmanın ardından tesislerin açılışı yapıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:18 Kaynak: İHA
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