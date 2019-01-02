Adilcevaz'da Barış Manço'yu Anma Programı Düzenlendi
28 dakika önce
Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaşeyh Köyü İlkokulu işbirliğiyle Barış Manço'yu anma programı düzenlendi.
Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Karaşeyh Köyü İlkokulu işbirliğiyle Barış Manço
'yu anma programı düzenlendi.
Sosyal Hizmetler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Barış Manço'nun hayat hikayesinin yer aldığı sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla son buldu.
Programda ilk defa piyano çalan öğrencilerin seslendirdiği Barış Manço eserlerini, katılımcılar beğeniyle dinledi.
Programa, İlçe Kaymakamı Arif Karaman
, Belediye Başkanı Necati Gürsoy
, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, Mutki
Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:55 Kaynak: AA
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