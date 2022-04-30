Adilcevaz'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Adilcevaz'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

30.04.2022 18:41
Adilcevaz'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Demir, yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamaya katıldı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Demir, sürücülere emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.

Bayram öncesi trafikte yoğunluk yaşandığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de uygulanan 'Bayramınız kemerli olsun' mottosu ile başlatılan kampanya kapsamında sürücüleri durdurarak, hem bayramlarını kutluyoruz, hem de başta kemer olmak üzere trafik kurallarını uymaları konusunda kendileriyle küçük bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bayramda herkese kazasız belasız seyahatler diliyorum"

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Ramazan Bayramı, İsmail Demir, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adilcevaz'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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