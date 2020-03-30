Adilcevaz'da cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkandı - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde koronavirüse karşı ilçe genelindeki cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı Adilcevaz'da önlemler artarak devam ediyor. Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin çarşı merkezinin yanı sıra cadde ve sokakları deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.