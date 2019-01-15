Adilcevaz'da "Çanakkale Gezici Müzesi" Ziyarete Açıldı

Adilcevaz
ilçesinde Çanakkale
Savaşında kullanılan malzemelerin sergilendiği, "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşında verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan, bugüne kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesinin katkılarıyla ilçeye getirilerek ziyarete açıldı.
Müzede 1. Dünya Savaşı sırasında, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu
Yarımadasında meydana gelen Çanakkale Savaşına ait malzemeler sergileniyor.
Adilcevaz Belediyesi Otogar Düğün ve Konferans Salonunda bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı Kaymakam Arif Karaman
, Belediye Başkanı Necati Gürsoy
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, Emniyet Müdürü Ercan Ergül, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, yaptığı açıklamada, gezici müzenin İçişleri Bakanlığının da destekleriyle özel müzeler, koleksiyonerler, köylülerin malzemelerinden oluşan ve Çanakkale'nin çok bilinmeyen yönlerini anlatan çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Türkiye
'nin her yerini 9 yıldır dolaşarak gezici müzeyi vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yürükaslan, "Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Çanakkale'yi ve Çanakkale ruhunu ayaklarına giderek yaşatmaya çalışmaktayız. Müzemizde 9 yıldır yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçiye Çanakkale'yi anlattık." dedi.
Gezici müzenin bir hafta açık kalacağı bildirildi.