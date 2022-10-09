ADİLCEVAZ'DA CEVİZ FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, dereceye giren ceviz yetiştiricilerine ödüller verildi.

Adilcevaz Kaymakamlığı ve belediye tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Ceviz festivali ve kültür etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İnce kabuğu ve lezzetiyle dünyaca ünlü bir marka haline gelen Adilcevaz cevizinin tanıtımı için belediye meydanında kortej yürüyüşüyle başladı. İlçe Kaymakamı İsmail Demir, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Mehteran takımı gösterisi ve Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin yöresel halk oyunları göstesirinin ardından, en iyi ceviz yarışması, ceviz bahçesi yetiştiriciliği yarışması ve ceviz reçeli yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlikte konuşan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, bu yıl ceviz festivalinin 25'incisinin düzenlendiğini belirterek, "Belediye başkanımızla Adilcevaz'ın kültürünü, misafirperverliğini ve dünyaca ünlü cevizini tanıtmak için yıllardır yapılan ceviz festivalinin 25'incisini yeniden yapmaya karar verdik. Bu kapsamda kültürel etkinlikler, yöresel yemekler, cevizle alakalı konferanslar, aşıkların atışması, konserler ve havai fişek gösterisiyle bu etkinliği tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."dedi.

'ADİLCEVAZ CEVİZİNİN FARKLI BİR LEZZETİ VAR'

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, festival sayesinde ilçenin ve cevizin tanıtımını yaptıklarını ifade ederek, 'İlçemizde ceviz festivali ilk defa o zamanki belediye başkanımız rahmetli Cemal Uluğ ve zamanın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Seyit Mehmet Şen tarafından başlatılmıştı. Adilcevaz cevizinin en büyük özelliği Türkiye'de ve hatta dünyada ince kabuklu olmasıdır. Cevizimizin aroması çok lezzetli ve yağlıdır. Adilcevaz cevizi şimdiye kadar kabuklu olarak pazarlanıyordu. Ancak biz bunun reçelini, ezmesini hatta sabun ve kolonyasını bile yapmaya başladık. Aynı zamanda ceviz fidanlarının üretimini yaparak, ilçemiz ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu festival ile birlikte ilçemizde yetiştirilen verimi ve kalitesi yüksek Adilcevaz cevizi tanıtılmaya çalışılmış, zaman içerisinde gösterilen bu gayretler sonuç vermiş ve bu sayede Adilcevaz cevizi bir marka haline gelmiştir. Tadı ve sağlığa faydaları sebebiyle en çok tüketilen besin maddelerinden birisi olan cevizin maddi getirisinin yüksek olması ve iç piyasada çabuk tüketilmesinden dolayı son yıllarda ceviz yetiştiriciliğine olan ilgi gittikçe artmıştır. Bu sosyal ve kültürel etkinliklerin en önemli amacı ülkemizin yöresel güzelliklerini ve cevher niteliğindeki ürünlerini geniş kitlelere tanıtmak ve insanların kaynaşmasına vesile olmaktır" diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da, Adilcevaz cevizinin lezzetinden bahsederek, 'Dünyanın her yerinde coşkuyla yapılan bu tür etkinliklerin benimsenmesi ve bunun özümsenmesi gerekir. Adilcevaz ilçemizde gerçekleştirilen Ceviz festivali ve kültürel etkinliklerimiz sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtacak kadar kıymetli bir hazinedir. Bizim bunun kıymetini bilmemiz lazım. Biz sadece ceviz üretmekle değil, aynı zamanda ceviz fidanları da yetiştirerek Adilcevaz'ı bu alanda bölgemizin bir numarası yapabiliriz. Yeterki siz bu ceviz fidanlarını yetiştirin. Bizler bu konuda sizlere her türlü desteği vereceğizö ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda 'Cevizin Adilcevaz'daki Önemi' konulu konferansın ardından belediye meydanında verilen konser ve halk ozanlarının atışmasıyla son buldu.(DHA)