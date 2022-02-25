Adilcevaz'da "dalış merkezi" açılıyor - Son Dakika
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Adilcevaz'da "dalış merkezi" açılıyor

25.02.2022 19:09
Adilcevaz'da "dalış merkezi" açılıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalış merkezi açılacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalış merkezi açılacak.

Van Gölü sahilinde yapımı için düğmeye basılan projenin turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediye Başkanlığı, Adilcevaz Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin desteğiyle hayata geçirilecek projede iskele, su sporları merkezi, eğitim bölümü ve kafeterya yer alacak.

Kaymakam İsmail Demir, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün turizm potansiyeline dikkat çekti.

Proje için çalışmaların devam ettiğini anlatan Demir, "İlçemizin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Van Gölü sahilinde çalışmalara başladık. Projenin uygulanacağı alanda inceleme yaptık. Projemizi hayata geçirdiğimiz zaman Adilcevaz Van Gölü'nün dalış merkezi olacak." dedi.

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Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da 'dalış merkezi' açılıyor - Son Dakika


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