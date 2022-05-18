Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı

18.05.2022 11:10
Adilcevaz'da Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli atıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Van Gölü kıyısında yapılacak Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Van Gölü kıyısında yapılacak Dalış Okulu ve Su Sporları Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Kaymakamı İsmail Demir, hizmetin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

500 metrekare büyüklüğündeki dalış okulunda yüzlerce dalgıcın yetiştirileceğini belirten Demir, "Bu merkez ayrıca kano, yelkenli su sporları gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Bu da hem turizm anlamında hem de sportif anlamda birçok turisti ilçemize çekecek. Bunun ilçemize ciddi anlamda bir canlılık getireceğine inanıyorum" dedi.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda dalgıcı Adilcevaz'da ağırlamak istediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

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Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı Adilcevaz'da 'Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun temeli atıldı Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı Van Gölü Havzası'nın kelebekleri uçmaya başladı
Kaynak: AA

Su Sporları, Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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