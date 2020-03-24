Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu - Son Dakika

Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu

6 saat önce

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

Adilcevaz'da dışarı çıkamayanların yardımına zabıta koştu, System.String[]

BİTLİS'in Adilcevaz Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

İçişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını yasakladı. Bu kapsamda harekete geçen Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerine afişler asarak uygulama hakkında bilgilendirme yaptı. Belediyenin çağrısını dikkate alan sokağa çıkması yasak olanlar, Beyaz Masa 153 hattını arayarak ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulundu.

Adilcevaz Belediye Beyaz Masa'yı arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ederek vatandaşlara ulaştırdı. Ekipler aynı zamanda hasta vatandaşların ilaçlarını da eczanelerden alarak hastalar için temin etti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ihtiyaç sahibi olanların evlerinden çıkmasına gerek kalmadan ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Belediyemizin 153 Beyaz Masa hattını arayan vatandaşlarımızın evine zabıta ekiplerimizi göndererek talep ve siparişlerini alıp yine aynı şekilde kendilerine teslim ediyoruz. Adilcevaz Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 153 Beyaz Masa hattını aramaları halinde ihtiyaç konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin işleri olmadıkça evde kalmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica eder ediyoruz" dedi.

Öte yandan, belediye ekipleri market ve fırınlarda hijyen denetlemesi yaparak, esnafı ve müşterileri hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:27 Kaynak: DHA

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