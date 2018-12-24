Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da Eğitime Kar Engeli

Adilcevaz'da Eğitime Kar Engeli

16 dakika önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Adilcevaz'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

İlçe merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:42 Kaynak: AA

Bitlis, Adilcevaz, Güncel
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