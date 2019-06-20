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Adilcevaz'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi

2 saat önce

Adilcevaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve ADEM kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Adilcevaz'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi, System.String[]
Adilcevaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve ADEM kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ADEM ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan sergide kursiyerler tarafından yapılan birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Adilcevaz Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen serginin açılışına Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Vekili Aslan Alatlı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Çağatay Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi alan Kaymakam Karaman, yaptığı açıklamada, kursiyerlerin güzel eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.
Elde edilen ürünlerin kalitesinin daha iyi yerlere geldiğini gördüklerini aktaran Karaman, "Bölgemizde huzur var, oldukça turizm potansiyeli olan bir yer. İlçemize yapılabilecek olan turlar sayesinde kadınlarımız yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yapabilme imkanı bulabilecek. Son dönemde yapılan çalışmalarda çok yenilikler oldu." dedi.
Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz birer konuşma yaparak, yıl boyunca yapılan kurs çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Karaman, Adilcevaz, Güncel
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