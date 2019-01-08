Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da Engelliler Ebru Yaptı

Adilcevaz'da Engelliler Ebru Yaptı

50 dakika önce

Adilcevaz ilçesindeki Özel Eğitim Rahabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik ebru sanatı etkinliği düzenlendi.

Adilcevaz'da Engelliler Ebru Yaptı, System.String[]
Adilcevaz ilçesindeki Özel Eğitim Rahabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik ebru sanatı etkinliği düzenlendi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar, baston ustası Cumali Birol tarafından düzenlenen ebru sanatı etkinliğine katılarak, engellilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Gürsoy, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin engellilerin kendilerine olan güvenini artırdığını ve topluma daha kolay uyum sağlamalarını ve sosyalleşmeleri kolaylaştırdığını söyledi.

Etkinlikte ebru yapan engelli öğrenciler ardından yerel sanatçı Akın Yiğit'in seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Karaman, Adilcevaz, Güncel
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