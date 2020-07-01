Adilcevaz'da içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ilçede yaşanan içme suyu sıkıntının giderilmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan içme suyu problemini gidermek için yoğun çalışma yürütüklerini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik suya kavuşacağını belirten Gürsoy, şunları aktardı:

"İlçemiz her geçen gün doğuya doğru büyüyor. Yeni evler yapılıyor. Bu nedenle içme suyu problemi ortaya çıktı. Bunu gidermek için proje başlattık. Projemizin bitmesiyle daha sağlıklı suyu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projeyi gerçekleştirirken vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye kesinti yapmadık ama 15 gün sürecek bu çalışma süresince biraz kısıntıya gidebiliriz. Hemşehrilerimden ricam bu süre zarfında biraz idare etsinler. Adilcevaz'ın içme suyu problemini 100 yıl boyunca ortadan kaldıracağız."