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Adilcevaz'da İlköğretim Haftası kutlandı

4 dakika önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Adilcevaz'da İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.


İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Mehmet Kamile Karahan İlkokulunda devam eden kutlama programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından Kaymakam Tunahan Çil'e çiçek takdim edilmesiyle devam etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencileri geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamak için herkese görevler düştüğünü ifade ederek, "21. yüzyılın en büyük gücü tartışmasız bilgidir. Bilgiye ulaşmak için özellikle son yıllarda ülkemizde eğitim öğretimin her alanında reform çalışmaları yapılmakta, birçok eğitim projesi hızla uygulamaya koyulmaktadır. Uygulamaya konulan bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek esas görevlerimizden biri olacaktır. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Toplumun eğitime katılımını arttırmada ve öğretimde farkındalık oluşturmada hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu düşüncelerle 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yarınların geleceği olan kıymetli öğrencilere ve değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gösterilerin sunulması ve halay etkinliği ile program sona erdi.


Programa Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı Arif Tusun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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