Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu
Son Dakika Güncel Adilcevaz'da 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu

Adilcevaz'da 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi bünyesinde 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu.

Adilcevaz'da 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu, System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi bünyesinde 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu.


Adilcevaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen birim sayesinde, her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma riski taşıyan, sorunları olan, nereye nasıl başvuracağını bilemeyen kadınlara ücretsiz olarak psikolojik danışma hizmeti veriliyor. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kadın sorunlarına yönelik çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 'Kadın Danışma Birimi' ile kadınlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Tüm kadınlar bu birime gönül rahatlığıyla başvurabilir. Birimdeki görevli arkadaşımız kendilerine her türlü yardımı yapacaklardır. Belediyemiz hizmet binasında bulunan 'Kadın Danışma Birimi'nde kadınlarımızın her türlü sorunları ile ilgilenilmektedir. Birimde bulunan danışman personelimizle görüşmek isteyenler hafta içi günün her saati gelip hizmetimizden istifade edebilirler. Aynı zamanda konferanslar ve danışmanlık aracılığıyla kadınlara yasal hakları ve sağlıklı aile içi etkin iletişim konularında kitlesel eğitimlerde verilecektir. Bu birimin başta kadınlar olmak üzere ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Adilcevaz Belediyesi bünyesinde bulunan 'Kadın Danışma Birimi'nde 0434 311 30 08 numaralı telefondan randevu alınabileceği bildirildi. - BİTLİS

Necati Gürsoy, Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk yeni sezonda Zemheri dizisinde rol alacak
Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 12:08:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adilcevaz'da 'Kadın Danışma Birimi' kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]