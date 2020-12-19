Adilcevaz'da kadınlara yönelik spor merkezi açılacak - Son Dakika

Adilcevaz'da kadınlara yönelik spor merkezi açılacak
19.12.2020 12:47
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik spor merkezi açılacak.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik spor merkezi açılacak.
Spor merkezinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kaymakamı Tunahan Çil, kadınların talebi doğrultusunda proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Merkezin açılmasıyla kadınların fitnes ve spor yapma imkanına kavuşacağını anlatan Kaymakam Çil, "Spor merkezinde kurs bünyesinde veya bireysel olarak hizmet almak isteyen hanımefendilerden kesinlikle bir ücret alınmayacak. Tamamen ücretsiz olacak. Bir spor salonunda olması gereken tüm ekipmanlar alındı. İhale süreci bitti, 15 gün sonra spor merkezimiz açılmış olacak." dedi.
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